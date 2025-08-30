فيديو هدف وليد الكراتي لبيراميدز في مرمي الأهلي
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
القاهرة - مصراوي
قص فريق بيراميدز شريط التسجيل مبكرًا خلال المباراة التي تجمعه بنظيره الأهلي مساء اليوم السبت الموافق 30 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري المصري.
وسجل هدف بيراميدز اللاعب وليد الكرتي في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول من تسديدة قوية عجز الشناوي عن تصديها.
وحال استمرار فوز بيراميدز، سيحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما سيتوقف الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.
جووووووول ⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2025
وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الأهلي بعد متابعة لـ تسديدة كريم حافظ 🔥 pic.twitter.com/sORujhFtBf
فيديو قد يعجبك: