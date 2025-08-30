فيديو هدف وليد الكراتي لبيراميدز في مرمي الأهلي

القاهرة - مصراوي

قص فريق بيراميدز شريط التسجيل مبكرًا خلال المباراة التي تجمعه بنظيره الأهلي مساء اليوم السبت الموافق 30 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وسجل هدف بيراميدز اللاعب وليد الكرتي في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول من تسديدة قوية عجز الشناوي عن تصديها.

وحال استمرار فوز بيراميدز، سيحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما سيتوقف الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.