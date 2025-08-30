مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدف وليد الكراتي لبيراميدز في مرمي الأهلي

09:29 م السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 12 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

قص فريق بيراميدز شريط التسجيل مبكرًا خلال المباراة التي تجمعه بنظيره الأهلي مساء اليوم السبت الموافق 30 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وسجل هدف بيراميدز اللاعب وليد الكرتي في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول من تسديدة قوية عجز الشناوي عن تصديها.

وحال استمرار فوز بيراميدز، سيحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما سيتوقف الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الاهلي ضد بيراميدز تغطية خاصة الأهلي وبيراميدز مباراة الأهلي وبيراميدز الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"رفقة إمام عاشور".. محمد عبد المنعم يدعم النادي الأهلي من المدرجات أمام بيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر