بيراميدز يزيد أوجاع الأهلي بثنائية ويعود لطريق الانتصارات

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق بيراميدز بهدفين نظيفين على مستضيفه النادي الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وسجل هدفا بيراميدز خلال المباراة اللاعب وليد الكرتي بالدقيقتين 5 و 68.

ورفع الفوز رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الدوري بفارق الأهداف عن المصري الوصيف ونقطتين عن الزمالك المتصدر، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 في المركز 12.

وكان بيراميدز قد خسر في المباراة الماضية له بثنائية مقابل هدف على يد نظيره موردن سبورت فيما تعادل الأهلي سلبيًا مع غزل المحلة.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز:

وبدأ اللقاء بمحاولة من قبل لاعبي الأهلي فسدد ديانج كرة قوية في الدقيقة 3 ولكن مرت بجانب مرمى أحمد الشناوي.

وقاد في الدقيقة التالية لاعب بيراميدز أحمد عاطف "قطة" هجمة لفريقه ثم أرسل كرة عرضية وصلت لوليد الكرتي الذي سدد الكرة قوية ولكن أعلى مرمى محمد الشناوي.

وحصل فريق بيراميدز على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4 من على حدود منطقة جزاء الأهلي بعد كرة مشتركة بين محمد علي بن رمضان ومايليي.

وسدد كريم حافظ الركلة الحرة المباشرة ليتصدى لها القائم في الدقيقة السادسة ثم تصل إلى زميله وليد الكرتي الذي سددها في القائم ثم سكنت المرمى.

وكاد فريق بيراميدز يعزز تقدمه بهدف ثانِ ولكن تصدى لها دفاع الأهلي وحصل محمد بن رمضان في النهاية على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السابعة.

وأرسل لاعب الأهلي أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية في الدقيقة العاشرة وصلت لزميله محمد شريف الذي سددها قوية ولكن تصدى لها أحمد الشناوي.

وأرسل لاعب بيراميدز كرة عرضية في الدقيقة 15 حولها وليد الكرتي برأسه ولكن في منتصف مرمى الأهلي ليتصدى لها محمد الشناوي.

وراوغ لاعب بيراميدز إيفرتون في الدقيقة التالية محمد هاني ليسدد كرة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلي تصدى لها محمد الشناوي.

وواصل بيراميدز خلال الدقائق التالية السيطرة على الكرة قبل أن يرسل لاعب الأهلي كريم فؤاد كرة عرضية في الدقيقة 20 لزميله محمد بن رمضان الذي حولها سهلة برأسه ليمسك بها أحمد الشناوي.

وحصل فريق الأهلي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء بيراميدز نفذها زيزو لمحمد علي بن رمضان داخل منطقة الجزاء ليرسلها بينية برأسه لزميله ديانج الذي حولها برأسه بجانب القائم بالدقيقة 21.

وأوقف حكم المباراة بالدقيقة 30 اللقاء لشرب المياه والتقاط الأنفاس

وتوقف اللعب في الدقيقة 33 بعد سقوط أشرف داري على أرضية الملعب ليتم استبداله بزميله مصطفى العش بالدقيقة 35.

وتصدى مصطفى العش في الدقيقة 37 لكرة عرضية أرسلها لاعب بيراميدز كريم حافظ.

وأرسل مصطفى العش لاعب الأهلي تمريرة طولية لزميله أحمد سيد "زيزو" ولكنها كانت أسرع منه.

وسدد لاعب بيراميدز كريم حافظ كرة قوية في الدقيقة 41 من أمام منطقة جزاء الأهلي ولكن تصدى لها دفاع بيراميدز.

وحصل فريق الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 42 نفذها أحمد سيد "زيزو" ليحولها أشرف بنشرقي برأسه تجاه مرمى بيراميدز ولكنها اسطدمت بمهند لاشين وانتهت بركنية للأهلي.

وبدأ فريق الأهلي الشوط الثاني من المباراة بمشاركة جراديشار بدلاً من زميله أشرف بنشرقي.

وأوقف مدافع بيراميدز أحمد سامي في الدقيقة 50 خطورة تمريرة من أحمد رمضان "بيكهام" قبل أن تصل لزميله محمد شريف وأخرج الكرة لركنية.

وسدد لاعب بيراميدز ماييلي كرة قوية في الدقيقة 55 من أمام منطقة جزاء الأهلي مرت على يمين مرمى محمد الشناوي.

وتصدى دفاع بيراميدز في الدقيقة التالية لركلة ركنية أرسلها زيزو داخل منطقة الجزاء لتصل في النهاية لزميله محمد هاني الذي سددها ضعيفة في دفاع بيراميدز.

ومرر محمد علي بن رمضان كرة في الدقيقة 64 لزميله محمود حسن "تريزيجيه" الذي سددها ضعيفة في جسد مدافعي بيراميدز.

ودفع المدير الفني للأهلي في الدقيقة 65 باللاعب أحمد نبيل "كوكا" بدلاً من كريم فؤاد.

وأرسل محمد حمدي لاعب بيراميدز كرة عرضية من يسار الملعب ليحولها كريم حافظ برأسه لزميله وليد الكرتي الذي أسكنها برأسه الشباك بالدقيقة 68.

وهتفت جماهير الأهلي عقب تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز "روح يا ريبيرو.. روح ياريبيرو".

ووصلت كرة في الدقيقة 70 للاعب بيراميدز ماييلي ليسدد كرة قوية يتصدى لها محمد الشناوي ثم أعلن الحكم وجود حالة تسلل.

ودفع المدير الأهلي في الدقيقة 77 باللاعب أحمد رضا بدلاً من محمد شريف وباللاعب طاهر محمد طاهر بدلاً من تريزيجيه.

وأرسل زيزو كرة عرضية في الدقيقة 80 سددها زميله طاهر محمد طاهر بالكعب ولكن تصدى لها أحمد الشناوي.

ودفع المدير الفني لبيراميدز ي الدقيقة 84 باللاعب مروان حمدي بدلاً من فيستون ماييلي وباللاعب محمود عبدالحفيظ "زلاكة" بدلاً من أحمد عاطف "قطة".

تشكيل الأهلي وبيراميدز:

تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز:

بدأ الأهلي مباراة بيراميدز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد .

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفي زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل بيراميدز لمباراة الأهلي

وبدأ بيراميدز مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي .

خط الدفاع: كريم حافظ، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي .

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، إيفرتون دا سيلفا، فيستون ماييلي

دكة بدلاء بيراميدز أمام الأهلي

وجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام الأهلي: محمود جاد، علي جبر، محمود دونجا، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو، أحمد توفيق، محمود زلاكة، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي.