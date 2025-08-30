مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
17:00

بورنموث

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري

07:43 م السبت 30 أغسطس 2025

كتب - محمد القرش:

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز على الأهلي في التاسعة من مساء السبت على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.

