يرى محمد عباس نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز، تعد بمثابة الفرصة الأخيرة للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق للتصالح مع الجماهير.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستضيف فريق الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقال عباس في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم: "مباراة بيراميدز تعد الفرصة الأخيرة بالنسبة لريبيرو لمصالحة جماهير المارد الأحمر، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق في الفترة الماضية".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الأهلي يمتلك فريق مليء بالنجوم واللاعبين المميزين، على الرغم من ذلك فالفريق يقدم نتائج غير مرضية ومتواضعة بشكل كبير في الفترة الماضية".

واختتم عباس: "جماهير الأهلي لا تقبل بالتعادل في أي مباراة، لذا فإن هزيمة لقاء يكون بمثابة أزمة كبيرة بالنسبة لهم وأتمنى تحقيق الفريق الفوز على حساب بيراميدز".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد وقع في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الماضية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني عشر بالرصيد ذاته.

