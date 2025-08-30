تقرير يكشف موعد السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن الموعد المقترح لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين فريقي بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

بيراميدز كان قد توّج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، فيما حصد فريق نهضة بركان على لقب الكونفدرالية.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، عبر تقرير لها اليوم السبت، أن الاتحاد الأفريقي (كاف) قد حدد يومي 18 أو 19 أكتوبر المقبل لإقامة المباراة في القاهرة.

ويأتي ذلك ـ بحسب الصحيفة المغربية ـ بعدما عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي اجتماعًا صباح اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي.

يذكر أن الزمالك قد توّج بآخر نسخة من لقب كأس السوبر الأفريقي بالفوز على نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعدما انتهت المباراة بالتعادل لهدف لمثله.

