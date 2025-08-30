مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
17:00

بورنموث

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

تقرير يكشف موعد السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان

07:17 م السبت 30 أغسطس 2025
    فريق بيراميدز
    فريق بيراميدز
    فريق بيراميدز
    فريق بيراميدز
    فريق بيراميدز
    فريق بيراميدز
    أحداث سوء التنظيم في مباراة الزمالك ونهضة بركان‎ (4)
    أحداث سوء التنظيم في مباراة الزمالك ونهضة بركان‎ (10)
    أحداث سوء التنظيم في مباراة الزمالك ونهضة بركان‎ (11)
    نهضة بركان المغربي
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن الموعد المقترح لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين فريقي بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

بيراميدز كان قد توّج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، فيما حصد فريق نهضة بركان على لقب الكونفدرالية.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، عبر تقرير لها اليوم السبت، أن الاتحاد الأفريقي (كاف) قد حدد يومي 18 أو 19 أكتوبر المقبل لإقامة المباراة في القاهرة.

ويأتي ذلك ـ بحسب الصحيفة المغربية ـ بعدما عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي اجتماعًا صباح اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي.

يذكر أن الزمالك قد توّج بآخر نسخة من لقب كأس السوبر الأفريقي بالفوز على نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعدما انتهت المباراة بالتعادل لهدف لمثله.

اقرأ أيضًا:

"إيه العبث ده".. شادي محمد يتوقع نتيجة مباراة الأهلي ويهاجم هؤلاء

بينهم ريال مدريد.. مواعيد مباريات مرموش مع السيتي في دوري الأبطال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ونهضة بركان السوبر الأفريقي بيراميدز موعد السوبر الأفريقي
بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر