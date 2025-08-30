قبل ساعات من مباراة الأهلي.. لاعب بيراميدز يغادر القاهرة

كتبت-هند عواد:

أعلن بيراميدز، في بيان رسمي، مغادرة المغربي محمد الشيبي القاهرة متوجها إلى المغرب، استعدادا للانتظام في معسكر منتخب بدلاه، الذي ينطلق يوم 1 حتى 9 سبتمبر.

وذكر بيان بيراميدز، أن إدارة النادي وافقت على سفر محمد الشيبي مبكرا، خاصة في ظل غيابه عن مباراة الأهلي اليوم، بسبب الإيقاف.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفا على الأهلي، في التاسعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، وجود محمد الشيبي، لخوض مباراتي النيجر وزامبيا في تصفيات كأس العالم.

