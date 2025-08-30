"فلست يامورتا وعجزت".. عمرو أديب يرد على مرتضى منصور

كتبت-هند عواد:

رد الإعلامي عمرو أديب، على منشور مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، بعد الأزمة التي نشبت بينهما، عقب إعلان إدارة الأبيض تقديم بلاغ ضد مرتضى.

وكتب عمرو أديب عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "قمت بدري قلت أشوف الإثباتات والسي ديهات، لقيت نفس الكلام الخايب، خلاص "فلست يا مورتا" وعجزت ومبقتش تخوف حد".

وأضاف: " الزمالك خلاص طالع وانت نازل، أنا قاعد مستني العقد بتاع نيو جيزة، كان نفسي يبقى عندي حاجة هناك".

وكان مرتضى منصور قد انتقد عمرو أديب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب تصريحاته عبر برنامجه "الحكاية" بشأن البلاغ الذي قدمه مرتضى ضد الزمالك لسحب أرض أكتوبر.

