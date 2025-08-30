كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه على الرغم من انضمام محمد بن رمضان لقائمة الفريق للقاء ومشاركته في المران الجماعي أمس الجمعة، إلا أن لا تزال هناك حالة من القلق، بشأن الدفع به أساسيا في المباراة، لذا لا تزال هناك مفاضلة بينه وبين أحمد نبيل كوكا للمشاركة أساسيا.

ومن المتوقع أن يدخل النادي الأهلي لقاء بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الدفاع: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان أو (أحمد نبيل كوكا)، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، أحمد زيزو ومحمد شريف.

