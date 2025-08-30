الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام نظيره وادي دجلة غدا، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ملعب السلام غدا الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري، مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره وادي دجلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري "دوري نايل".

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، على تعيين محمود بسيوني لإدارة المباراة تحكيميا، يعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول ومحمود دين مساعد ثان.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري:

حكم ساحة: محمود بسيوني

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال

حكم مساعد ثانٍ: محمود دين

حكم رابع: صبحي العمراوي

حكم تقنية الفيديو: وائل فرحان

حكم فيديو مساعد: أسامة عبد اللطيف

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الـ15 بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

