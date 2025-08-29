كتب ـ يوسف محمد:

عاد فريق إنبي لطريق الانتصارات بثلاثية نظيفة على حساب نظيره الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري.

وأحرز ثلاثية الفريق البترولي في اللقاء كلا من، أحمد زكي بالدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، محمد شريف حتحوت في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن يختتم اللاعب محمد ناصر أهداف الفريق في الدقيقة 84 بتسجيله الهدف الثالث.

وبهذا الفوز رفع فريق إنبي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة الرابعة في المركز ال 18 بجدول الترتيب.

ويستعد إنبي في الجولة المقبلة، لملاقاة نظيره الأهلي يوم 14 سبتمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري، فيما يلاقي الاتحاد نظيره فاركو يوم 12 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

" العدو التاريخي لابد أن ينتهي".. رسالة غامضة من عضو مجلس إدارة الزمالك

شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من المشاركة في مباراة بيراميدز بالدوري