"لحماية الأبيض".. الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور

08:10 م الجمعة 29 أغسطس 2025
    مجلس إدارة الزمالك
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
    مرتضى منصور
    مرتضى منصور
    مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق 1
كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اليوم الجمعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الرئيس الأسبق المعزول مرتضى منصور.

وقدمت إدارة القلعة البيضاء عدة بلاغات رسمية إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، في إطار الحفاظ على حقوق القلعة البيضاء وصون المال العام.

بيان الزمالك ضد مرتضي منصور

وأكد المجلس في بيانه أن أي محاولات لتعطيل مسيرة النادي أو عرقلة مشاريعه لن تنجح في ثني الإدارة الحالية عن المضي قدمًا نحو تحقيق تطلعات جماهير الزمالك، وفي مقدمتها مشروع الفرع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام الدولي، وذلك ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

مرتضي منصور مجلس إدارة الزمالك الزمالك القلعة البيضاء
