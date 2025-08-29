كتب - نهى خورشيد

واصل عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تألقه بقميص فريقه الجديد، بعدما سجل هدفاً اليوم في شباك المقاولون العرب فى المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري.

وافتتح السولية أهداف سيراميكا من تسديدة داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك أبو السعود في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الأول من اللقاء.

وكان السولية اكتفى الموسم الماضي مع الأهلي بتسجيل هدفين في 27 مباراة، فيما تمكن هذا الموسم من معادلة نفس الحصيلة سريعاً مع سيراميكا كليوباترا بعد مرور 4 مباريات فقط منذ انطلاق الدوري.

وقبل قليل انتهى الشوط الأول من مواجهة سيراميكا والمقاولون العرب، المقامة على استاد الجبل الأخضر، بتقدم الأول بهدف نظيف.