مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

إعلان

"في مباراتين فقط".. السولية يعادل ما حققه بموسم كامل مع الأهلي

07:04 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    السولية
  • عرض 5 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 5 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 5 صورة
    عمرو السولية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

واصل عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تألقه بقميص فريقه الجديد، بعدما سجل هدفاً اليوم في شباك المقاولون العرب فى المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري.

وافتتح السولية أهداف سيراميكا من تسديدة داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك أبو السعود في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الأول من اللقاء.

وكان السولية اكتفى الموسم الماضي مع الأهلي بتسجيل هدفين في 27 مباراة، فيما تمكن هذا الموسم من معادلة نفس الحصيلة سريعاً مع سيراميكا كليوباترا بعد مرور 4 مباريات فقط منذ انطلاق الدوري.

وقبل قليل انتهى الشوط الأول من مواجهة سيراميكا والمقاولون العرب، المقامة على استاد الجبل الأخضر، بتقدم الأول بهدف نظيف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو السولية سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري المقاولون العرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة