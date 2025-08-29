لتصحيح الأوضاع.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة في قمة الدوري المصري الممتاز، عندما يلاقي الأهلي نظيره بيراميدز.

ويسعى الثنائي لتصحيح الأوضاع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد انطلاقه ليس بمثالية لهما بعد مرور 4 جولات.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

تقام مباراة المارد الأحمر والفريق السماوي في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتمتلك شبكة قنوات "أون سبورت" حقوق ملكية نقل مباريات الدوري المصري، حيث تٌنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت 1".

ترتيب الأهلي وبيراميدز

ويحتل المارد الأحمر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على فاركو والتعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة.

وعلى الجانب الآخر، حل بيراميدز عاشرا بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط، حيث فاز على الإسماعيلي وتعادل مع وادي دجلة والمصري البورسعيدي.