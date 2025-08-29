مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:00

إنبي

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

- -
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

إعلان

لتصحيح الأوضاع.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

11:08 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

الأهلي وبيراميدز 2_5

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة في قمة الدوري المصري الممتاز، عندما يلاقي الأهلي نظيره بيراميدز.

ويسعى الثنائي لتصحيح الأوضاع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد انطلاقه ليس بمثالية لهما بعد مرور 4 جولات.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

تقام مباراة المارد الأحمر والفريق السماوي في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتمتلك شبكة قنوات "أون سبورت" حقوق ملكية نقل مباريات الدوري المصري، حيث تٌنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت 1".

ترتيب الأهلي وبيراميدز

ويحتل المارد الأحمر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على فاركو والتعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة.

وعلى الجانب الآخر، حل بيراميدز عاشرا بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط، حيث فاز على الإسماعيلي وتعادل مع وادي دجلة والمصري البورسعيدي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز ترتيب الأهلي وبيراميدز الأهلي بيراميدز أخبار الأهلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة