مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

- -
20:30

الغرافة

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

جميع المباريات

إعلان

وفد خماسي مع الوزير.. تحرك عاجل من الزمالك لإنقاذ أرض أكتوبر

02:58 م الخميس 28 أغسطس 2025

أرض 6 أكتوبر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يعقد وفدا من نادي الزمالك جلسة، مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني في الوقت الحالي، لبحث تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر.

ويضم وفد الزمالك خمسة من أعضاء مجلس الإدارة وهم: حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر نائب الرئيس والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وهاني برزي عضو المجلس ومال شعيب المستشار القانوني.

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك جاهدا، بكل الطرق القانونية إيجاد حلول جديدة من أجل الخروج من أزمة أرض 6 أكتوبر الحالية.

وأصدر نادي الزمالك بيانا خلال الساعات الماضية، أعلن خلاله التوجه بشكوى إلى النائب العام، وتقديم جميع المستندات التي تثبت صحة موقف النادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أرض نادي الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك وزير الإسكان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة