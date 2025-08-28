وفد خماسي مع الوزير.. تحرك عاجل من الزمالك لإنقاذ أرض أكتوبر

كتب- محمد خيري:

يعقد وفدا من نادي الزمالك جلسة، مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني في الوقت الحالي، لبحث تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر.

ويضم وفد الزمالك خمسة من أعضاء مجلس الإدارة وهم: حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر نائب الرئيس والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وهاني برزي عضو المجلس ومال شعيب المستشار القانوني.

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك جاهدا، بكل الطرق القانونية إيجاد حلول جديدة من أجل الخروج من أزمة أرض 6 أكتوبر الحالية.

وأصدر نادي الزمالك بيانا خلال الساعات الماضية، أعلن خلاله التوجه بشكوى إلى النائب العام، وتقديم جميع المستندات التي تثبت صحة موقف النادي.