أحمد الكأس: منتخب مصر جاهز للمنافسة في كأس الخليج

10:04 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

أعرب أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاماً، عن سعادته البالغة بالاستضافة السعودية لبطولة كأس الخليج.

وأكد الكأس أن المنتخب المصري يدخل البطولة وهو في كامل جاهزيته من أجل المنافسة بقوة على اللقب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن جميع المنتخبات المشاركة تحظى بالاحترام والتقدير.

وأضاف المدير الفني للفراعنة أن المنافسات لن تكون سهلة، خاصة في ظل وجود منتخبات قوية تشارك في البطولة، وهو ما يمنحها طابع خاص من التحدي والإثارة.

واختتم الكأس تصريحاته متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن البطولة ستكون تجربة مفيدة ومليئة بالتحديات.

أحمد الكأس كأس الخليج منتخب مصر تحت 17 عاماً الفراعنة
