يعمل بالمعسكر.. فرد جديد ينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر

القاهرة-مصراوي:

ينضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قبل المعسكر المقبل، الذي يخوض الفراعنة خلاله مباراتين ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "تياجو مخطط الأحمال السابق في الجهاز الفني لكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، ينضم للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن".

وأشار المصدر إلى عمل تياجو الجديد مع منتخب مصر سيكون بالمعسكر، وليس دوام كامل.

ويستضيف منتخب مصر إثيوبيا، في العاشرة مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر، على أن يواجه بوركينا فاسو، في السابعة مساء الثلاثاء 9 سبتمبر.

