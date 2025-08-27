مباريات الأمس
يعمل بالمعسكر.. فرد جديد ينضم للجهاز الفني لمنتخب مصر

04:57 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    وزير الشباب والرياضة يدعم الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل التوجه إلى غينيا بيساو
  • عرض 8 صورة
    لقطة حسام حسن ومساعده
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن وطارق سليمان
  • عرض 8 صورة
    حسام حسن
  • عرض 8 صورة
    هاني ابو ريدة مع حسام حسن
  • عرض 8 صورة
    هاني أبو ريدة وحسام حسن
  • عرض 8 صورة
    هاني أبو ريدة وحسام حسن
background

القاهرة-مصراوي:

ينضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قبل المعسكر المقبل، الذي يخوض الفراعنة خلاله مباراتين ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "تياجو مخطط الأحمال السابق في الجهاز الفني لكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، ينضم للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن".

وأشار المصدر إلى عمل تياجو الجديد مع منتخب مصر سيكون بالمعسكر، وليس دوام كامل.

ويستضيف منتخب مصر إثيوبيا، في العاشرة مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر، على أن يواجه بوركينا فاسو، في السابعة مساء الثلاثاء 9 سبتمبر.

الجهاز الفني لمنتخب مصر منتخب مصر تياجو حسام حسن
