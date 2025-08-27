"المشكلة من 3 أيام".. أحمد سليمان يوجه رسالة قوية لـ فيريرا

كتب- محمد خيري:

أبدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حزنه من حديث البلجيكي يانيك فيريرا، ضد التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق عقب مواجهة فاركو.

وكان فيريرا تحدث بعد مواجهة فاركو عن أزمة سيف الجزيري وعدم مشاركته قائلا: "معايا مش هتشوفوا الجزيري .. وعدي الدباغ بدنيا جاهز وعشان كده بيلعب".

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: "نشرت على صفحتي خبر تصدر الزمالك للدوري وكنت سعيدًا جدًا بهذا الأمر لأنه لم يحدث منذ فترة طويلة".

وأكمل: "فخور ببدلاء الفريق الذين ظهروا بمستوى مميز لا يقل عن الأساسيين وقدموا أداء مميز".

وتابع: "لا أعرف سبب وصول فيريرا لهذه المرحلة من الغضب ليطلق تلك التصريحات، على سيف الجزيري لاعب الفريق، ولكن علمت بعد ذلك أن المشكلة تعود إلى ثلاثة أيام مضت".

وأوضح: "المدير الفني له مطلق الحرية في اختياراته الفنية من تشكيل وتبديلات، وأنا أثق في أن جون إدوارد سيعمل على حل الأمور".

وأضاف: "عتبي الوحيد أن حديث فيريرا عن الجزيري جاء بعد الفوز وفرحتنا بالتصدر، وكان من الأفضل أن تُدار مثل هذه الخلافات داخل الغرف المغلقة ومع ذلك، من الطبيعي أن تحدث خلافات بين أي لاعب ومدرب".