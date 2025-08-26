لحظة بلحظة.. الزمالك ضد فاركو 0-0

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فاركو اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود الونش - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان ألفينا - شيكو بنزا - عدي الدباغ.

أبرز أحداث مباراة الزمالك وفاركو بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: رأسية قوية من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك ولكنها تمر بجوار مرمى فاركو.

الدقيقة 12: عرضية من لاعب فريق فاركو تصطدم بعارضة محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 17: سيطرة على الكرة في وسط الملعب من لاعبي الزمالك.

الدقيقة 20: بطاقة صفراء لعماد نبيل دونج لاعب الزمالك.

الدقيقة 25: خوان ألفينا لاعب الزمالك يتحصل على خطأ في منتصف الملعب، بعد تدخل من لاعب فاركو.

الدقيقة 30: ركلة ركنية لصالح فريق فاركو ولكنها تمر دون خطورة على مرمى محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 36: فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية من شيكو بانزا داخل منطقة جزاء فاركو، قابلها عدي الدباغ بتسديدة قوية ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 40: عرضية من عمر جابر لاعب الزمالك، يخرجها دفاع فاركو من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.