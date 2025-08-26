موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

يلاقي نادي الزمالك نظيره فاركو، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت، على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل فاركو جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وأغلب المسابقات المحلية.