الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

06:23 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (1)_1
    الزمالك ومودرن سبورت (12)
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (14)_13
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (4)_4
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (16)_15
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (6)_6
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (2)_2
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (3)_3
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 2
القاهرة - مصراوي

يلاقي نادي الزمالك نظيره فاركو، اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت، على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل فاركو جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وأغلب المسابقات المحلية.

