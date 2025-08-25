"بعد تعادل الأهلي".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

وقع النادي الأهلي في فخ التعادل للمرة الثانية بالدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما تعادل سلبيا أمام نظيره غزل المحلة اليوم في الدوري المصري "دوري نايل".

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق وادي دجلة من تحقيق الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- المصري، 3 مباريات، 7 نقاط

2- الزمالك، 3 مباريات، 7 نقاط

3- الأهلي، 3 مباريات، 5 نقاط

4- زد، 4 مباريات، 5 نقاط

5- بيراميدز، 3 مباريات، 5 نقاط

6- بتروجيت، 3 مباريات، 5 نقاط

7- الجونة، 3 مباريات، 5 نقاط

8- إنبي، 4 مباريات، 5 نقاط

9- حرس الحدود، مباراتين، 4 نقاط

10- فيوتشر، 3 مباريات، 4 نقاط

11- سيراميكا كليوباترا، 3 نقاط، 4 نقاط

12- غزل المحلة، 4 مباريات، 4 نقاط

13- وادي دجلة، 4 مباريات، 4 نقاط

14- الإسماعيلي، 4 مباريات، 4 نقاط

15- الاتحاد، 4 مباريات، 4 نقاط

16- طلائع الجيش، 4 مباريات، 4 نقاط

17- سموحة، 3 مباريات، 3 نقاط

18- البنك الأهلي، 4 مباريات، 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية، 3 مباريات، نقطتين

20- المقاولون، 3 مباريات، نقطتين

21- فاركو، 3 مباريات، نقطة وحيدة

