كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الشوط الأول بين الأهلي وغزل المحلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، على ملعب "المحلة".

وحال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، سيرفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 5 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما سيرفع فريق المحلة رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد تمكن من تحقيق الفوز، في مباراة الجولة الماضية أمام نظيره فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

القائم يحرم تريزيجيه من تسجيل هدفًا رائعًا للأهلي في مرمى المحلة (فيديو)