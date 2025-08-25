مباريات الأمس
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري

07:08 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مران الأهلي أمس (10)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مران الأهلي أمس (9)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مران الأهلي أمس (2)
  • عرض 6 صورة
    لقطات من مران الأهلي أمس (3)
  • عرض 6 صورة
    لاعبو غزل المحلة والأهلي يقفون دقيقة حداد على روح والد محمد الشناوي
كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الشوط الأول بين الأهلي وغزل المحلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، على ملعب "المحلة".

وحال انتهاء المباراة بهذه النتيجة، سيرفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 5 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما سيرفع فريق المحلة رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد تمكن من تحقيق الفوز، في مباراة الجولة الماضية أمام نظيره فاركو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

غزل المحلة والأهلي الدوري المصري مباراة الأهلي وغزل المحلة النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي
