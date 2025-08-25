الشناوي أساسيا.. تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز

لقطات من مران الأهلي أمس (10)

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني، خوسيه ريبيرو، التشكيل الرسمي لمواجهة غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد محمد الشناوي أساسيا على حساب مصطفى شوبير، بعد جلوسه على دكة البدلاء في أول مباراتين.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - بن شرقي.

خط الهجوم: زيزو - جراديشار - محمود حسن تريزيجيه.

ومن المقرر ان تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب المحلة.