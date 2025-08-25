تحرك عاجل من الأهلي حيال انتهاك حقوق النادي

قررت شركة الأهلي لكرة القدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الأشخاص الذين قاموا بانتهاك الحقوق التجارية للنادي، نتيجة قيامهم «بالتحايل» لاستخدام اسم النادي في إنشاء أكاديمية لكرة القدم في الكويت.

وكلف مجلس إدارة الشركة الشئون القانونية باتخاذ ما يلزم تجاه هذا الأمر، للحفاظ على حقوق الأهلي، وعدم تكراره مرة أخرى.

وكان الأهلي أعلن تكليف نيرة علي بالقيام بأعمال المدير ‏التنفيذي للشركة، خلفا لأمير توفيق.

