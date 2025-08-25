مباريات الأمس
تحرك عاجل من الأهلي حيال انتهاك حقوق النادي

03:11 م الإثنين 25 أغسطس 2025
قررت شركة الأهلي لكرة القدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الأشخاص الذين قاموا بانتهاك الحقوق التجارية للنادي، نتيجة قيامهم «بالتحايل» لاستخدام اسم النادي في إنشاء أكاديمية لكرة القدم في الكويت.

وكلف مجلس إدارة الشركة الشئون القانونية باتخاذ ما يلزم تجاه هذا الأمر، للحفاظ على حقوق الأهلي، وعدم تكراره مرة أخرى.

وكان الأهلي أعلن تكليف نيرة علي بالقيام بأعمال المدير ‏التنفيذي للشركة، خلفا لأمير توفيق.

"صحيح غلط".. ميدو يوجه رسالة قوية حول تصريحات شيكابالا

غزل المحلة يعلن الحصول على حُكم ضد الأهلي بسبب إمام عاشور

الأهلي شركة الأهلي حقوق النادي أخبار الأهلي الأهلي اليوم نيرة علي
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟