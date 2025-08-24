كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي، على تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك السابق، حول قيام إثنين من لاعبي الفريق في نهائي أفريقيا عام 2016 بتدخين الشيشة.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كريم بن زيما أحسن لاعبي العالم وأسطورة فرنسا وريال مدريد، عاشق للشيشة وشوفته بنفسى فى الكويت، قبل مباراة في دورة الروضان الرمضانية العالمية فى الكويت، فى ثانى يوم فوزه بدورى أبطال أوروبا، عادي جداً".

وأضاف: "فى فرق بين أنك تشرب شيشة ليلة مباراة عادية، مش بس نهائى تاريخى وبين انك بتشرب شيشة فى العموم، في كل الأحوال أنا ضد التدخين بكل أنواعه ولم أدخن طوال حياتي، لكن أقصد، أن التدخين موجود".

وتابع: "ده اللى قاله مجدى عبد الغنى، عن أسطورة مصر والأهلى طاهر أبو زيد، أنه كان مدخّن وكذلك حمادة صدقى وآخرين وآخرين، بلاش خيابة بقا واتكلموا فى حاجة كويسة".

وكان شيكابالا تحدث في تصريحات تليفزيونية أمس، أنه خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2016 بين الزمالك وصن داونز، دخل غرفة تغيير الملابس، تفاجأ بإثنين من لاعبي الفريق يدخنون الشيشة.

