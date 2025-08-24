كهربا يودع الاتحاد الليبي بكلمات مؤثرة
ودّع المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا، نادي الاتحاد الليبي استعدادا للانتقال إلى القادسية الكويتي.
وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك": "رسالة شكر من القلب، الحمد لله على كل لحظة قضيتها في ليبيا الحبيبة، وتشرفت جدًا بارتداء قميص نادي الاتحاد الليبي، واحد من أكبر وأعرق الأندية في الوطن العربي".
وأضاف: "على مدار الفترة اللي قضيتها معاكم، لقيت كل الترحاب والحب والاحترام، سواء من جمهور الاتحاد الوفي أو من أهل ليبيا الكرام، كنتم دايمًا سند وداعم، وشرفتني ضيافتكم وأخلاقكم العالية".
وتابع: "شكر خاص لأخواتي وزملائي اللاعبين في الفريق، اللي شاركتهم الملعب والتدريبات واللحظات الحلوة والصعبة، أنتم فعلاً كنتوا عيلتي في الغربة، وكل واحد فيكم ليه مكانة خاصة في قلبي".
واختتم المصري: "شكراً من القلب على كل لحظة، وكل تشجيع، وكل كلمة طيبة.. هفضل دايمًا شايل محبتكم في قلبي،كل التوفيق لنادي الاتحاد، ولجماهيره الكبيرة، وربنا يديم عليكم الأمن والخير والسلام".
فيديو قد يعجبك: