كهربا يودع الاتحاد الليبي بكلمات مؤثرة

ودّع المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا، نادي الاتحاد الليبي استعدادا للانتقال إلى القادسية الكويتي.

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي عبر منصة "فيسبوك": "رسالة شكر من القلب، الحمد لله على كل لحظة قضيتها في ليبيا الحبيبة، وتشرفت جدًا بارتداء قميص نادي الاتحاد الليبي، واحد من أكبر وأعرق الأندية في الوطن العربي".

وأضاف: "على مدار الفترة اللي قضيتها معاكم، لقيت كل الترحاب والحب والاحترام، سواء من جمهور الاتحاد الوفي أو من أهل ليبيا الكرام، كنتم دايمًا سند وداعم، وشرفتني ضيافتكم وأخلاقكم العالية".

وتابع: "شكر خاص لأخواتي وزملائي اللاعبين في الفريق، اللي شاركتهم الملعب والتدريبات واللحظات الحلوة والصعبة، أنتم فعلاً كنتوا عيلتي في الغربة، وكل واحد فيكم ليه مكانة خاصة في قلبي".

واختتم المصري: "شكراً من القلب على كل لحظة، وكل تشجيع، وكل كلمة طيبة.. هفضل دايمًا شايل محبتكم في قلبي،كل التوفيق لنادي الاتحاد، ولجماهيره الكبيرة، وربنا يديم عليكم الأمن والخير والسلام".