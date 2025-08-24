كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة نارية حول أزمة نادي الزمالك في أرض 6 أكتوبر، بعد سحبها من قبل وزير الإسكان بسبب التأخير في البناء.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "سألت بعض أصدقائي في مجلس إدارة الزمالك، وما قيل لي إن كل ما يتردد عن إنشاء كومبوند على أرض أكتوبر لا أساس له من الصحة، وإن العمل داخل الأرض كان استثماري بحت لإنشاء نادي لخدمة الأعضاء، وإن جماهير الزمالك كانت سعيدة بهذا الطرح".

وأضاف: "أتمنى من مجلس إدارة الزمالك أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا ويعلن خلاله تفاصيل المشروع".

وتابع: "الأهلي لما أعلن عن إنشاء الاستاد كان على مرتين، الأولى للإعلان عن التحالف المشارك في بنائه والأسماء بالتفصيل، وبعد سنة في احتفالات كبيرة في الأقصر كان الإعلان عن تفاصيل المشروع وتصميم الاستاد".

وأكمل: "لماذا لا يتم عقد مؤتمر صحفي بحضور المسؤول داخل مجلس الزمالك والمستشار الهندسي لشرح تفاصيل المشروع؟، خاصة إن المجلس اعترف بالتأخير في السداد وكان عندهم مشكلة".

وأوضح: "لازم الدنيا تبقى واضحة عند الناس كلها والاجتهادات دي هتتلغي، ورسالة إلى جماهير الزمالك، الدولة هتعاندك ليه؟ أنت واخد الأرض من 22 سنة بالعكس الدولة معاك ومنحتك أكتر من مهلة، وبلاش تسخن ورا كلام بيتقال".

وأضاف: "لازم يكون في توضيح من مسؤولي الزمالك، ومفيش أحسن من المواجهة وتوضيح موقف الدولة، أرجو من الجميع بلا استثناء شيلوا نظرية المؤامرة من دماغكم".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته: "وزيرا الرياضة والإسكان سيعرضا الأمر على رئيس الوزراء، والحل قد يتأخر أو يتم على وجه السرعة، لكن الواقع الآن أن الزمالك ليس له أرض في أكتوبر وتم سحبها رسميًا، وبيسعى جاهدًا لاستردادها بالطرق الشرعية والقانونية".