الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

إنبي

- -
21:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

بعد قرار فيريرا.. الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة فاركو اليوم

11:44 ص الأحد 24 أغسطس 2025

فريق الزمالك

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، على ملعب الكلية الحربية استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أول أمس السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الزمالك مرانه مساء أول أمس الجمعة بصورة طبيعية على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

