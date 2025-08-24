مباريات الأمس
"الزمالك في الطريق الصحيح".. شيكابالا يكشف أفضل لاعبي الأهلي بالموسم الحالي

07:48 ص الأحد 24 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

أوضح محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك السابق، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "MBC مصر"، أن الموسم الحالي يشهد تألق عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الدوري المصري.

وقال شيكابالا: "هناك عدد كبير من اللاعبين الأجانب المميزين هذا الموسم، وفي الزمالك تحديدًا، خوان ألفينا لاعب رائع، وأعتقد أنه سيشكل إضافة قوية للفريق، بينما بقية اللاعبين الجدد لم يقدموا أفضل ما لديهم بعد، لكنهم سيظهرون في المباريات المقبلة".

وتابع: "في الأهلي، أليو ديانج لاعب أحبه جدا، وأرى أنه يجب أن يكون هو المحور الأساسي الذي يبنى حوله الفريق، كذلك محمد علي بن رمضان لاعب ممتاز، وأيضًا بن شرقي يعد من اللاعبين الكبار."

وأضاف: "في بيراميدز هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الرائعين مثل وليد الكرتي، وماييلي، والشيبي، وتوريه، لكن من وجهة نظري الشيبي هو الأبرز، لأنه يتمتع بذكاء كبير داخل الملعب."

واختتم شيكابالا قائلًا: "أشعر أن نادي الزمالك يسير في الطريق الصحيح مع المدرب الحالي واللاعبين الجدد، أنا مطمئن لأنني لم أعد أسمع عن وجود مشكلات داخل الفريق، بعكس الفترات السابقة، من الإيجابيات أيضا أن لا أحد يتحدث باسم النادي بشكل عشوائي، صحيح أننا تعادلنا أمام المقاولون، لكن هذا أمر طبيعي، فكل الفرق معرضة للتعثر".

شيكابالا الزمالك ديانج بن شرقي بن رمضان الأهلي بيراميدز
