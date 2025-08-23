مباريات الأمس
توفي في حادث أتوبيس.. حسام عرفات يروي موقفا إنسانيا لماجد سامي مع عامل وادي دجلة

02:51 م السبت 23 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

روى حسام عرفات، لاعب الزمالك ووادي دجلة السابق، مواقف إنسانية لرئيس نادي وادي دجلة الحالي ماجد سامي.

وقال حسام عرفات في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "في إحدى المرات، كنا نلعب مباراة في الإسكندرية، وأثناء عودتنا تعرضنا لحادث بالأتوبيس، حيث توفي أحد عمال وادي دجلة، وكانت زوجته حاملاً في الشهر السابع. أول قرار صدر من ماجد سامي كان صرف مرتب مدى الحياة لزوجته، إضافة إلى مكافأة كل مباراة، وحتى الآن تُصرف لوالديه وزوجته بنفس النسبة كأنه ما زال يعمل معنا".

واختتم: "في موقف آخر، عندما توفي والد أحد اللاعبين، قام ماجد سامي بمنحه مبلغًا ماليًا كبيرًا. فهو إنسان استثنائي، وخلال 7 سنوات قضيتها في وادي دجلة، تعاملت مع إدارة تراعي الله في كل شيء، ويتعامل مع اللاعب كإنسان قبل أن يكون لاعب كرة".

ماجد سامي حسام عرفات موقف إنساني لماجد سامي
