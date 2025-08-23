الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين

القاهرة - مصراوي

حقق نادي الإنتاج الحربي فوزًا مهمًا على نظيره راية الرياضي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري لموسم 2025/2026.

دخل الإنتاج الحربي المباراة بقوة، ونجح في فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح مصطفى ضاحي التسجيل في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز علاء شعبان النتيجة بهدف ثانِ في الدقيقة 61 برأسية متقنة فشل حارس راية في التصدي لها.

بهذا الفوز، حصد الإنتاج الحربي أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ليعتلي مؤقتا صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، في انتظار استكمال باقي مواجهات الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلاقي الإنتاج الحربي نظيره المنصورة في المباراة المقبلة، بينما يواجه فريق راية الرياضي نظيره السكة الحديد في المباراة القادمة.