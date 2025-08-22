مباريات الأمس
الموت يُفجع مصطفى فتحي نجم بيراميدز

06:48 م الجمعة 22 أغسطس 2025
    مصطفى فتحي
    مصطفى فتحي 2
    مصطفى فتحي 3
    مصطفى فتحي
    مصطفى فتحي 4
كتب - نهى خورشيد

أعلن مصطفى فتحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، وفاة عمه.

ونشر اللاعب عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتحديدًا خاصية "الستوري": "عمي في ذمة الله".

وكان فتحي غاب عن مواجهة المصري الماضية بعد إصابته بمزق في العضلة الأمامية خلال التدريبات، ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مصطفى المنيري، تمهيدًا لعودته في الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره مودرن سبورت يوم الاثنين المقبل، الموافق 25 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى فتحي بيراميدز وفاة عم مصطفي فتحي الدوري المصري الممتاز بيراميدز ومودرن سبورت
