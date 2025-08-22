كتبت-هند عواد:

كشف دي بيزيرا والد البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك الجديد، سر احتفال نجله بهدفه في شباك مودرن سبورت، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من الدوري، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2-1.

وقال والد خوان ألفينا في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالنسبة لاحتفاله وحماسه، لأنه سعيدا باللعب هنا في مصر، وفي فريق كبير مثل الزمالك".

وأضاف: "أنه يحب المشجعين حقا، والطريقة التي يغني بها، هذا يشجعه ويشجع الفريق جدا، أما بالنسبة لاحتفاله بالإشارة بيده، يقصد به حرف M هو بداية اسم ماريا "Mariah"، وهي ابنته التي لم تولد بعد".

وظهر خوان ألفينا متحمسا بعد تسجيل هدفه الأول مع الزمالك، إذ خلع قميصه وذهب إلى الجماهير، للاحتفال معهم.