لماذا لم يلعب الأهلي في الجولة الثالثة؟

12:21 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

غاب النادي الأهلي عن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، على أن يعود الفريق للمنافسة يوم الإثنين المقبل، عندما يحل ضيفا على غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة.

وجاء غياب الأهلي على عن الجولة الثالثة، بسبب تنظيم جدول المباريات الجديد، الذي يشهد نظاما استثنائيا، بعد ارتفاع عدد الفرق إلى 21 فريقا، بسبب إلغاء الهبوط وصعود 3 فرق.

وتسبب وجود 21 فريقا في الدوري الممتاز، في غياب فريق عن كل جولة، ما يسمى "فريق باي"، وهكذا غاب الأهلي عن الجولة الثالثة.

وفي الجولة الأولى، غاب حرس الحدود عن المباريات، فيما لم يلعب الجونة في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة جاء دور الأهلي، على أن يغيب الزمالك عن مباريات الجولة الـ11.

الأهلي لماذا لم يلعب الأهلي في الجولة الثالثة غياب الأهلي عن الجولة الثالثة الدوري المصري
