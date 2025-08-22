عودة الأهلي للتدريبات استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

لقطات من مران الأهلي أمس (7)

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ مرانه صباح اليوم الجمعة؛ على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار التحضيرات لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وكان خوسيه ريبييرو المدير الفني قرر إعطاء اللاعبين راحة من التدريبات أمس الخميس، على هامش البرنامج التحضيري للمباراة المقبلة.

واستهل المارد الأحمر مبارياته في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت 2-2، ثم الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.