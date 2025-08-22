مباريات الأمس
عودة الأهلي للتدريبات استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

10:14 ص الجمعة 22 أغسطس 2025

لقطات من مران الأهلي أمس (7)

background

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ مرانه صباح اليوم الجمعة؛ على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار التحضيرات لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وكان خوسيه ريبييرو المدير الفني قرر إعطاء اللاعبين راحة من التدريبات أمس الخميس، على هامش البرنامج التحضيري للمباراة المقبلة.

واستهل المارد الأحمر مبارياته في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت 2-2، ثم الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

