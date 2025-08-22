مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

حسام المندوه يكشف قيمة الديون وقت تولي حسين لبيب رئاسة الزمالك

06:38 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    زيارة حسين لبيب لأحمد عبدالحليم
  • عرض 12 صورة
    حسين لبيب وهاني أبو ريدة
  • عرض 12 صورة
    حسين لبيب في استقبال هاني أبو ريدة
  • عرض 12 صورة
    حسين لبيب في مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    حسين لبيب (2)
  • عرض 12 صورة
    حسين لبيب وجوميز
  • عرض 12 صورة
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وأحفاده
  • عرض 12 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك
  • عرض 12 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 12 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك وأحفاده
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن التفاصيل الخاصة بالديون التي واجهها مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب عقب توليه المهمة.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية: “نحاول حل كافة الأزمات التي تواجه مجلس إدارة نادي الزمالك، وما لا يعلمه الكثيرون أننا تسلمنا خزينة النادي وعليها ديون ضخمة تصل إلى 3 مليارات جنيه تقريباً".

وأضاف: "نواصل مفاوضاتنا مع كل الجهات من أجل استعادة أرض نادي الزمالك في أكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين لبيب ديون الزمالك حسام المندوه أخبار الزمالك الزمالك اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان