حسام المندوه يكشف قيمة الديون وقت تولي حسين لبيب رئاسة الزمالك

كتب- نهى خورشيد:

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن التفاصيل الخاصة بالديون التي واجهها مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب عقب توليه المهمة.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية: “نحاول حل كافة الأزمات التي تواجه مجلس إدارة نادي الزمالك، وما لا يعلمه الكثيرون أننا تسلمنا خزينة النادي وعليها ديون ضخمة تصل إلى 3 مليارات جنيه تقريباً".

وأضاف: "نواصل مفاوضاتنا مع كل الجهات من أجل استعادة أرض نادي الزمالك في أكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة