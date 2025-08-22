حسام المندوه يكشف قيمة الديون وقت تولي حسين لبيب رئاسة الزمالك
كتب- نهى خورشيد:
كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن التفاصيل الخاصة بالديون التي واجهها مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب عقب توليه المهمة.
وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية: “نحاول حل كافة الأزمات التي تواجه مجلس إدارة نادي الزمالك، وما لا يعلمه الكثيرون أننا تسلمنا خزينة النادي وعليها ديون ضخمة تصل إلى 3 مليارات جنيه تقريباً".
وأضاف: "نواصل مفاوضاتنا مع كل الجهات من أجل استعادة أرض نادي الزمالك في أكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة
