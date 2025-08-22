نتائج مباريات أمس الخميس في الدوري المصري الممتاز

القاهرة - مصراوي

أقيمت أمس الخميس الموافق 21 أغسطس، العديد من المباريات، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

من أبرز النتائج التي شهدتها مباريات الدوري المصري أمس الخميس، هو فوز الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، في حين حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود.

:وجاءت نتائج مباريات أمس الخميس بالدوري المصري كالتالي

الزمالك ضد مودرن سبورت - (2-1)

المقاولون العرب ضد حرس الحدود - (0-0)

سموحة ضد زد - (1-1)