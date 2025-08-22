الخسائر فادحة.. ماذا يواجه الزمالك حال الفشل في استعادة أرض أكتوبر

أزمة كبيرة يشهدها نادي الزمالك في الفترة الحالية، بعد قرار وزارة الإسكان، بسحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

نادي الزمالك فوجئ الثلاثاء الماضي، بقيام وزارة الإسكان بسحب أرض 6 أكتوبر، بسبب عدم تنفيذ شروط البناء وانتهاء مهلة الترخيص.

كما توجهت لجنة من المجتمعات العمرانية لمعاينة أرض النادي، وتم اتخاذ قرار بسحب أرض النادي وكتب عليها "الأرض ملك الجهاز"، مع إزالة شعار النادي.

نادي الزمالك ينتظر خسائر كبيرة حال عدم الوصول لحل من أجل إعادة الأرض مرة أخرى، واستكمال بناء الفرع الثاني.

قام نادي الزمالك بالحصول على تمويل من قبل رجال الأعمال، وصل إلى 500 مليون جنيه، نصف مليار، من أجل بناء هذا المشروع، علاوة على فتح باب العضويات التي وصلت فيه العضوية إلى 300 ألف جنيه.

وحصل نادي الزمالك أيضا على قروض بنكية نظير تمويل هذا المشروع، الذي وصفه مجلس الإدارة بحلم الجماهير، وكان هناك مقترح ببناء 4 ملاعب لنقل الفريق للمران هنا مع نهاية السنة الحالية.

الزمالك يستغيث برئيس الجمهورية

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، أمس الخميس، يناشد خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل لإعادة أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان.

وقال الزمالك في بيانه: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلًا عن الملايين من جماهيره الوفية، بمناشدة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصفته المُساند والداعم الأول للمؤسسات الوطنية والكيانات الرياضية الكبرى في دعم مسيرتها لرفعة الوطن، آملين تدخله لمساعدة النادي في استعادة أرض فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، الأرض التي تمثل حلم أجيال من الزملكاوية، وملاذًا حقيقيًا لبناء مستقبل يليق بتاريخ النادي وجماهيره".

وأضاف البيان: "اليوم يقف كيان نادي الزمالك بتاريخه الممتد لأكثر من قرن أمام قضية مصيرية تتعلق بأرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، لاستكمال بناء المستقبل الذي تحلم به جماهير القلعة البيضاء، آملين من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عهدناه مساندًا قويا للرياضة المصرية أن ينظر بعين الاهتمام لمناشدة الزمالك بشأن مشروع النادي الجديد، الذي سبق وتشرف بالحصول على موافقة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بمنحه مهلة لمدة عامين لاتمام عملية البناء تنتهي في سبتمبر 2026".