إعلان

رئيس إسرائيل: مقتل لاريجاني فرصة للاحتجاجات في إيران

كتب : د ب أ

09:55 م 17/03/2026

إسحاق هرتسوج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إن مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني يفتح المجال أمام الشعب الإيراني للاحتجاج.

مقتل علي لاريجاني

وأشاد هرتسوج اليوم الثلاثاء بعملية قتل لاريجاني ووصفها بأنها "خطوة مهمة للغاية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال في وقت سابق إن لاريجاني قتل في غارة جوية إسرائيلية في طهران.

وقد أعلنت إسرائيل في عدة مناسبات أن هدفها هو تغيير السلطة في طهران ودعت الشعب الإيراني إلى الإطاحة بقيادته السياسية.

مقتل قائد وحدات الباسيج الإيرانية

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائد وحدات الباسيج الإيرانية غلام رضا سليماني.

وقال هرتسوج "إن كلا من لاريجاني وسليماني نشرا الكراهية والإرهاب"، مشيرًا إلى أنه السبب في اختطاف جنديين إسرائيليين عام 2006، مما أدى إلى اندلاع حرب في لبنان.

وأوضح هرتسوج أن لاريجاني أعطى موافقته لحزب الله اللبناني.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "آمل بصدق أن يفتح هذا الصراع آفاقا جديدة للشرق الأوسط. وآمل أن يفيد هذا أيضا العالم وأوروبا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لاريجاني إيران وأمريكا الحرب على إيران الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
حوادث وقضايا

شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات
أخبار مصر

تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات
تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
شئون عربية و دولية

تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
رئيس إسرائيل: مقتل لاريجاني فرصة للاحتجاجات في إيران
شئون عربية و دولية

رئيس إسرائيل: مقتل لاريجاني فرصة للاحتجاجات في إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية والإسلامية
- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال