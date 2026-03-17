كتب : د ب أ

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إن مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني يفتح المجال أمام الشعب الإيراني للاحتجاج.

مقتل علي لاريجاني

وأشاد هرتسوج اليوم الثلاثاء بعملية قتل لاريجاني ووصفها بأنها "خطوة مهمة للغاية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال في وقت سابق إن لاريجاني قتل في غارة جوية إسرائيلية في طهران.

وقد أعلنت إسرائيل في عدة مناسبات أن هدفها هو تغيير السلطة في طهران ودعت الشعب الإيراني إلى الإطاحة بقيادته السياسية.

مقتل قائد وحدات الباسيج الإيرانية

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائد وحدات الباسيج الإيرانية غلام رضا سليماني.

وقال هرتسوج "إن كلا من لاريجاني وسليماني نشرا الكراهية والإرهاب"، مشيرًا إلى أنه السبب في اختطاف جنديين إسرائيليين عام 2006، مما أدى إلى اندلاع حرب في لبنان.

وأوضح هرتسوج أن لاريجاني أعطى موافقته لحزب الله اللبناني.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "آمل بصدق أن يفتح هذا الصراع آفاقا جديدة للشرق الأوسط. وآمل أن يفيد هذا أيضا العالم وأوروبا".