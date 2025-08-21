مباريات الأمس
"بهدفه في مودرن".. خوان ألفينا يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك

10:39 م الخميس 21 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

افتتح البرازيلي خوان ألفينا لاعب نادي الزمالك المنضم حديثا إلى الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، سجله التهديفي مع الفريق في مباراة مودرن سبورت اليوم.

وبهذا الهدف، بات اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، هو أول لاعب برازيلي في التاريخ يسجل هدفا بقميص نادي الزمالك.

ويعد ألفينا هو البرازيلي الثالث في تاريخ نادي الزمالك، حيث سبق وتعاقد الفارس الأبيض مع ثنائي برازيلي من قبل وهما، ريكاردو ألفيس الظهير الأيسر ومواطنه أندرسون الذي انضم للفارس الأبيض في عام 2009.

وكان البرازيلي خوان ألفينا، انضم إلى الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق أولكساندريا الأوكراني مقابل مبلغ مليون و800 ألف يورو.

