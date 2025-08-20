مباريات الأمس
"نملك الحق لاستعادتها".. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر مستجدات أزمة أرض إكتوبر

10:28 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك عن أخر تطورات ملف أرض النادي في 6 أكتوبر والتي تم سحبها بقرار من جهاز حدائق أكتوبر.

قال كمال شعيب في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك مع محمد صبري، هناك تواصل مستمر بين مجلس إدارة النادي وكافة الجهات المعنية بشأن أرض 6 أكتوبر لاستعادة حقوق القلعة البيضاء.

وأكد شعيب أن نادي الزمالك صاحب حق في هذا الملف، لاسيما وأن قرار سحب الأرض خاطئ والمجلس الأبيض لن يقصر في هذا الشأن.

وأتم المستشار القانوني لنادي الزمالك تصريحاته قائلًا، ننتظر إنهاء الأزمة خاصة وأن كافة الأوراق التي يملكها النادي تمنحه الحق في استعادة أرضه بمدينة السادس من أكتوبر

أرض الزمالك كمال شعيب الزمالك أرض الزمالك في إكتوبر تصريحات كمال شعيب
