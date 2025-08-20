لم يفوته الواجب.. عم حارس يشارك في عزاء والد الشناوي بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حرص الجهاز الإداري والطاقم التدريبي بالنادي الأهلي، على التوجه إلى كفر الشيخ، من أجل تقديم واجب العزاء، في وفاة المغفور له، والد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كما حرص عم حارس، العامل بالجهاز الفني للنادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء في والد حارس منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وشارك عم حارس عدد من مرافقيه في مراسم العزاء، معربين عن تضامنهم ومواساتهم للشناوي وعائلته في هذا المصاب الجلل، مؤكدين دعمهم الكامل له في هذه الظروف الصعبة.

وأثارت مشاركة عم حارس ومرافقيه مشاعر المواطنين والمحبيين للشناوي، الذين شهدوا الحدث بتقدير واحترام لمواقف التضامن والوفاء التي أظهرها هؤلاء في مناسبة حزينة تجمع بين العائلة والمجتمع المحلي.

يذكر أن والد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي ومنتخب مصر، كان قد توفى بالأمس، إثر حادث إنقلاب سيارة على طريق الواحات.

وجرى تشييع ودفن الجثمان، ظهر اليوم بسبب التأخر في إنهاء بعض الإجراءات الخاصة، وأقيم العزاء في قرية الشراقوة بمحافظة كفر الشيخ.