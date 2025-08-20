"رحلة نيلية".. 20 صورة ترصد استعدادات أسوان لانطلاق دوري المحترفين

كتب- محمد عبدالهادي:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أمير عزمي مجاهد، خوض رحلة ترفيهية على النيل، رفقة اللاعبين، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين.

وشهدت الرحلة النيلية التي خاضها الفريق في غرب سهيل تواجد الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، والجهاز الفني واللاعبون.

ومن المقرر أن يفتتح فريق أسوان مبارياته في الموسم الجديد من دوري المحترفين، بمواجهة فريق بلدية المحلة، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 23 أغسطس.

وتنطلق صافرة مباراة أسوان وبلدية المحلة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.