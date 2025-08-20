بعد تعادل بيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

القاهرة – مصراوي:

انطلقت أمس الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بإقامة أربعة، أبرزهم مباراتي الاتحاد السكندري والإسماعيلي، المصري وبيراميدز.

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي بهدف دون مقابل، فيما انتهت مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وشهدت مباريات الدوري المصري أمس أيضًا، تحقيق فريق طلائع الجيش الفوز على فاركو بهدف دون مقابل، فيما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم

1- المصري - 7 نقاط

2- بيراميدز - 5 نقاط

3- الأهلي - 4 نقاط

4- زد - 4 نقاط

5- الزمالك - 4 نقاط

6- مودرن سبورت - 4 نقاط

7- إنبي - 4 نقاط

8- طلائع الجيش - 4 نقاط

9- الجونة - 3 نقاط

10- حرس الحدود - 3 نقاط

11- الاتحاد السكندري - 3 نقاط

12- بتروجيت - نقطتين

13- سموحة - نقطتين

14- غزل المحلة - نقطتين

15- كهرباء الإسماعيلية - نقطتين

16- البنك الأهلي - نقطتين

17- وادي دجلة - نقطة واحدة

18- الإسماعيلي - نقطة واحدة

19- سيراميكا كليوباترا - نقطة واحدة

20- المقاولون العرب - نقطة واحدة

21- فاركو - نقطة واحدة