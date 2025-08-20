مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

بعد تعادل بيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

07:03 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة بيراميدز والمصري (2)
  • عرض 4 صورة
    مباراة بيراميدز والمصري (1)
  • عرض 4 صورة
    مباراة بيراميدز والمصري (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة – مصراوي:

انطلقت أمس الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بإقامة أربعة، أبرزهم مباراتي الاتحاد السكندري والإسماعيلي، المصري وبيراميدز.

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي بهدف دون مقابل، فيما انتهت مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وشهدت مباريات الدوري المصري أمس أيضًا، تحقيق فريق طلائع الجيش الفوز على فاركو بهدف دون مقابل، فيما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم

1- المصري - 7 نقاط

2- بيراميدز - 5 نقاط

3- الأهلي - 4 نقاط

4- زد - 4 نقاط

5- الزمالك - 4 نقاط

6- مودرن سبورت - 4 نقاط

7- إنبي - 4 نقاط

8- طلائع الجيش - 4 نقاط

9- الجونة - 3 نقاط

10- حرس الحدود - 3 نقاط

11- الاتحاد السكندري - 3 نقاط

12- بتروجيت - نقطتين

13- سموحة - نقطتين

14- غزل المحلة - نقطتين

15- كهرباء الإسماعيلية - نقطتين

16- البنك الأهلي - نقطتين

17- وادي دجلة - نقطة واحدة

18- الإسماعيلي - نقطة واحدة

19- سيراميكا كليوباترا - نقطة واحدة

20- المقاولون العرب - نقطة واحدة

21- فاركو - نقطة واحدة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب الدوري المصري لدوري المصري رتيب الأهلي في الدوري رتيب الزمالك في الدوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان