وسام أبو علي ينعى والد محمد الشناوي

توفى مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.

وحرص المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب كولومبوس كرو الأمريكي الحالي ومهاجم الأهلي السابق، على تقديم واجب العزاء إلى زميله السابق بالأهلي محمد الشناوي في وفاة والده.

وكتب أبو علي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "البقاء لله في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي".

وأضاف: "نسأل المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عزاء والد حارس مرمى النادي الأهلي، سيقام مساء اليوم الأربعاء في مركز الحامول التابع لكفر الشيخ.

