"أصاب زملائي بالجنون".. فيديو يكشف تفاصيل اللقاء الأول بين جورجينا وكريستيانو

02:16 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

تصدر الثنائي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي والمنتخب البرتغالي وصديقته جورجينا رودريجيز، الساحة خلال الفترة الماضية، بعد إعلان زواجها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وكانت جورجينا، أعلنت يوم 11 من شهر أغسطس الجاري، موافقتها على الزواج من النجم البرتغالي بشكل رسمي، من خلال منشور عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي ترتدي خاتم وممسكة بيد النجم البرتغالي وعلقت: "نعم أوافق في هذا، في كل حياتي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية فيديو يجمع بين النجم البرتغالي وصديقته جورجينا رودريجيز، يكشفون خلاله عن كواليس وتفاصيل خاصة لبداية صداقتهما وعلاقتهما معا.

وقالت جورجينا في تصريحات سابقة: "أتذكر عندما جاء لي رونالدو مكان عملي في إحدى المرات بسيارة من نوع بوجاتي، زملائي في العمل في هذا الوقت تعرضوا لحالة من الصدمة والجنون".

وأضافت: "كنت أذهب إلى العمل في الحافلة، وأغادر بسيارة من نوع بوجاتي وهذا كان أمر غريب للغاية".

وعلق رونالدو على هذا الأمر، حيث قال: "هذا الوضع كان طبيعي بالنسبة لي، فهي حبيبتي ولا يمكن الترحك معها ونقلها في "تاكسي"، كان أمر ممتع حينما تخرج وانا بانتظارها داخل إحدى سيارتي".

والجدير بالذكر أن النجم البرتغالي يمتلك طفلتين من جورجينا رودريجيز، هما "آلانا 7 سنوات، بيلا 3 سنوات".

أقرأ أيضًا:
شوبير ينعى محمد الشناوي في وفاة والده

أمين صندوق الزمالك: أرض أكتوبر ليست مجرد مساحة لإقامة منشآت بل رمز لهوية النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

