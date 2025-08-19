كتب- حسن مرسي:

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قرار سحب أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر جاء بشكل مفاجئ ودون إخطار مسبق من الجهات المعنية.

وقال خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد إن مجلس الإدارة يمتلك كافة المستندات التي تثبت موافقة هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان على تخصيص الأرض للنادي، مما يجعل القرار غير مبرر ومثير للاستغراب.

وأضاف نصر أن النادي تفاجأ بحضور قوات أمنية ومطافئ وقيادات شرطية إلى موقع الأرض بناءً على تعليمات من جهاز مدينة 6 أكتوبر لتنفيذ قرار السحب.

وأشار إلى أن هذا الإجراء تم دون أي إنذار مسبق أو توضيح للأسباب، مؤكدًا أن النادي لم يتلق أي تهديدات أو إخطارات رسمية تشير إلى احتمال سحب الأرض، خاصة في ظل بدء العمل على إنشاءات الفرع الجديد، موضحًا: "لدينا خطاب رسمي من وزارة الإسكان ينص على مد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل".

وأكد نصر أن نادي الزمالك ليس مجرد مؤسسة إدارية، بل هو كيان رياضي واجتماعي يحظى بحب ودعم الملايين من المشجعين، مشددًا على أن من حقه امتلاك مقر جديد يعكس مكانته.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المشروع الذي يمتد على مساحة 129 فدانًا يتطلب استثمارات ضخمة، لكن النادي لم يعتمد على قروض بضمان الأرض، بل يعمل على تنفيذ 30% من الإنشاءات بموارد ذاتية، مما يظهر التزام الإدارة بتحقيق المشروع.

وأشار نصر إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين بالتدخل لحل هذا الخلاف والجلوس مع إدارة النادي لإيجاد حلول تضمن استمرار المشروع.

وأكد أن النادي ملتزم بحقوق جماهيره ومصمم على إتمام الفرع الجديد لخدمة المجتمع الرياضي، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار للحفاظ على طموحات الملايين من عشاق الزمالك.