واصل فريق الأهلي اليوم الثلاثاء تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة نظيره غزل المحلة يوم ٢٥ أغسطس الجاري بالمحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق في أجزاء من المران بدون التحامات قوية وفقًا للرؤية الطبية ويتم تقييم حالته بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته.

وأكد أحمد جاب الله طبيب الفريق أن مروان عطية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وقام لاعبو الفريق بتنفيذ جزء بدني تحت إشراف الجهاز الفني قبل تطبيق الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة بكسر في الترقوة خلال الدقائق الأولى من عمر مباراة الأهلي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 إذ خضع لعملية جراحية.

