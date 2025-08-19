القاهرة – مصراوي

كشف جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن رأيه في انتقال أحمد السيد "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورت".

وقال فييرا:"لم أتابع تفاصيل انتقال زيزو، لكنه في النهاية قرار يعود إلى اللاعب نفسه، لا أعرف السبب الدقيق، لكن الأمور المادية تكون دائمًا حاضرة في مثل هذه الانتقالات."

وأضاف:"عندما ينتقل لاعب من نادي كبير إلى نادي كبير آخر، يكون السبب في الغالب ماليا، فاللاعب يسعى لتأمين مستقبله المالي، وبالنسبة لي، لا أرى فرقا كبيرًا بين الأهلي والزمالك؛ فكلاهما نادي عريق وله تاريخه الكبير."

وأردف قائلا:"أعتقد أن الزمالك بحاجة إلى تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات، خاصة في بعض المراكز المهمة، الفريق يحتاج إلى لاعب وسط يمتلك خبرة، ليس فقط جيدا، بل يمتلك خبرة كبيرة. فمعظم لاعبي الزمالك الحاليين من فئة الشباب، وبالتالي هم بحاجة إلى عناصر ذات خبرة لخلق التوازن داخل الفريق."