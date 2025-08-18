رضا عبدالعال: محترف الزمالك سيكون أفضل من زيزو.. وسيعوض الجماهير

كتب ـ محمد الميموني:

قال نجم الأهلي والزمالك السابق، رضا عبدالعال، إن صفقة الزمالك الصيفية، البرازيلي خوان ألفينا سيكون أفضل من سابقه بمركز الجناح الأيمن بالقلعة البيضاء أحمد سيد "زيزو".

وأضاف عبدالعال خلال حلوله ضيفاً بفضائية تن مساء الأحد:"ألفينا سيكون أفضل من زيزو لأنه مهاري وجمهور الزمالك يحب الكرة الجميلة، ألفينا سيعوض غياب زيزو في الزمالك وزيزو ليس باللاعب المهاري ولكنه ملتزمًا".

وأتم رضا عبدالعال تصريحاته بقوله:"ألفينا إذا حصل على الفرصة مع الزمالك وشارك سيعوض رحيل زيزو بسبب مهارته".

وكان زيزو قد رحلّ عن صفوف الزمالك مع نهاية الموسم الماضي 2024/25 بعد نهاية تعاقده مع النادي وعدم توصلهما لأي اتفاق للتجديد لينضم لصفوف الأهلي.