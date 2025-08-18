بعد غلق استاد القاهرة.. نقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، تلقي نادي الزمالك إخطار بنقل مباراة الفريق المقبلة، أمام مودرن سبورت، إلى ملعب آخر بعد غلق استاد القاهرة.

ويستعد نادي الزمالك، لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز

وسيتم غلق استاد القاهرة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، لدخوله في صيانة لأرضية الملعب، بعد الشكاوي المتكررة منها وأخرهم من البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن لجنة المسابقات أخطرت نادي الزمالك، بنقل مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، إلى ملعب هيئة قناة السويس.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك خاض أول مباراة في الدوري هذا الموسم أمام سيراميكا كليوباترا، في ملعب هيئة قناة السويس، وحقق الفوز بهدفين.